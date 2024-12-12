«В нашем прекрасном городе нет бродячих животных»: жители Лахденпохьи иронизируют в соцсети

В городском сообществе появилась публикация от местного жителя.

В паблике ЛахденпохьЯ — НАВСЕГДА! появился пост от местного жителя.

«Хочу вам всем возразить по поводу бродячих животных. В нашем прекрасном городе нет бродячих животных априори! „А почему?“ — спросите вы. Как так, мы их видим каждый день!», — пишет автор сообщения.

По его словам, два раза в год местная администрация из бюджета выделяет средства в сумме более 600 тысяч рублей на отлов и размещение в приютах бродячих животных.

«Так что это все нам привиделось или приснилось», — иронизирует горожанин.

К публикации автор прикрепил скриншот тендера администрации Лахденпохского района с сайта закупок.

Как добавила в комментариях к публикации одна из читательниц, ни в самом городе, ни в районе ситуация не поменялась даже при выделенном бюджете.

«Проживая в Куликово, изменения ситуации не наблюдаю, как были собаки, так и есть, еще и не стерилизовали никого, а они, к слову, плодятся… Поэтому вопрос так же остается открытым», — отметила жительница.