В НАТО отработали прорыв системы ПВО возле Карелии

В Финляндии завершились учения НАТО с участием трех крупных держав североатлантического альянса.

В Финляндии, недалеко от границ России, возле Карелии, завершились крупные авиационные учения НАТО «Атлантик Трайдент» и «Итакаира-2025/2» с участием техники из США, Франции, Великобритании и Финляндии. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают «Известия».

В ходе учений «Атлантик Трайдент» были отработаны ведение воздушного боя и подавление ПВО России. Вторые учения были посвящены перекрестному обслуживанию самолетов, взаимодействию и их интеграции в единые оперативные соединения истребителей.

По мнению эксперта Юрия Лямина, стратегия НАТО традиционно предполагает подавление ПВО противника и завоевание господства в воздухе. Но сейчас важно, что к альянсу подключилась Финляндия, которая наращивает свои военно-воздушные силы.

— И в целом группировка ВВС Финляндии, Швеции и Норвегии с поддержкой других стран НАТО потенциально является серьезной угрозой с этого направления. Поэтому оно требует дальнейшего усиления возможностей нашей истребительной авиации и ПВО на этом театре ведения боевых действий, — подчеркнул Юрий Лямин.