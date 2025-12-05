В Нацбанке рассказали, сколько банковских карт находится у жителей Карелии

Более 2 млн банковских карт выпустили жители Карелии. На каждого жителя Карелии приходится в среднем по четыре банковских карты.

На начало октября 2025 года жителям Карелии было выпущено 2,1 млн банковских карт. Такие данные приводит отделение Нацбанка по Карелии. Причем за год количество карт увеличилось почти на 83 тысячи. В банке сообщили, что 283 тысяч карт - кредитные.

Также по данным банка, за 9 месяцев этого года жители республики совершили по картам 237 млн операций на сумму 419 млрд рублей. 88% всех транзакций пришлось на оплату товаров и услуг. Число этих операций составило 209 млн, а их объем достиг 176 млрд рублей.

— Оплачивать покупки и услуги картой для многих уже повседневная практика. И в Карелии, и в целом по стране на безналичную оплату традиционно приходится основная доля всех транзакций по картам. Этому способствует и расширение сети платежных терминалов в торговых и сервисных компаниях региона. Так, в республике за год количество POS-терминалов выросло на 12%, — пояснил заведующий сектором платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республика Карелия Северо-Западного ГУ Банка России Александр Лунев.Снимать с карт наличные в Карелии стали реже. Количество операций по получению наличных за 9 месяцев этого года сократилось на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 4,4 млн транзакций.

Держатели карт из Карелии с января по сентябрь совершили 22 млн переводов на сумму 156 млрд рублей.

Напомним, Центробанк с 8 декабря отменяет ограничения на валютные переводы за границу.