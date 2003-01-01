В Нацбиблиотеке Карелии пройдёт концерт в честь памяти погибшего театроведа

Солисты Музыкального театра республики выйдут к роялю, чтобы почтить память безвременно ушедшей Юлии Генделевой.

4 октября в 18:30 в стенах Национальной библиотеки Карелии пройдёт инструментальный концерт, посвящённый памяти погибшего театроведа и писательницы Юлии Генделевой, сообщили в группе Музыкального театра республики.

— Содержанием концерта станут фрагменты её авторских программ. Прозвучит академическая музыка, романсы, арии из оперетт. Зрители услышат сочинения Сибелиуса, Чайковского, Легара, Гершвина, Пьяццолы, — рассказали там.

Напомним, Юлия Генделева, более 24 лет отдавшая служению искусству, трагически ушла из жизни в августе 2024 года — ей было 55 лет. Заведующая литературной частью Музтеатра утонула на собственном дачном участке.

За годы своей карьеры драматург провела для петрозаводчан множество концертов и просветительских вечеров. С 2011 года она состояла в Союзе театральных деятелей России и принимала участие в работе жюри разнообразных сценических фестивалей. Помимо этого, писательница опубликовала книгу «Музыкальный театр Карелии: очерк истории», повествующую об артистах, репертуаре и гастролях храма искусства.

Ранее мы писали, что в Городском выставочном зале Петрозаводска состоится открытие экспозиции «За Далью — Даль», посвящённой памяти народного художника Карелии Владимира Иваненко.