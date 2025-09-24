В национальном парке «Водлозерский» обнаружили новые виды грибов

Новые виды занесены в красную книгу Карелии.

В Пудожском и Кондопожском карельских лесах на территории национального парка «Водлозерский» сотрудники нашли новые виды грибов. Как сообщили в пресс-службе Национального парка, главными находками, по мнению экспертов, стали новые для парка грибы: паутинник фиолетовый (Cortinarius violaceus (L.) Gray), паутинник карминно-красный (Cortinarius sanguineus (Wulfen) Gray), гриб-зонтик пестрый (Macrolepiota procera (Scop.) Singer). Известно, что все эти виды занесены в Красную книгу Карелии.

Как сообщили в пресс-службе парка, грибы нашли в ходе традиционной осенней исследовательской экспедиции на Водлозерье в середине сентября. Задачей был поиск редких и новых видов флоры и фауны в окрестностях озера Навдозеро и деревни Куганаволок. Сотрудники Института леса КарНЦ РАН участвовали в исследовательских работах.

– Мы заметили, что по количеству находок осенние экспедиции порой превосходят весенние. В нынешней поездке нашей целью было найти паутинник фиолетовый – этот интересный вид уже давно находился в нашем списке прогнозируемых находок. Считаю, нам очень повезло – мы нашли единственное местопроизрастание с двумя плодовыми телами. Всего одно, но задача выполнена, фиолетовый паутинник занесен в списки видов ООПТ, – отметила начальник отдела экологического мониторинга и сохранения историко-культурного наследия нацпарка «Водлозерский» Елена Кулебякина.

В ходе исследований специалисты заметили новые местопроизрастания редких видов, ранее уже отмеченных для парка в предыдущие годы: строфарии сине-зеленой (Stropharia aeruginosa (Curtis) Quél.), чешуйчатки обыкновенной (Pholiota squarrosa (Vahl) P. Kumm), вороночника рожковидного (Craterellus cornucopioides (L.) Pers.).

Материалы экспедиции еще находятся в обработке и итоговые результаты будут занесены в базы данных парка к концу года, - добавили в пресс-службе.