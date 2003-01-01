В национальном парке «Водлозерский» одновременно зафиксировали пять лесных пожаров

Пожарные потушили два из них.

На территории Водлозерского национального парка, который расположен в Карелии и Архангельской области, одновременно вспыхнули пять лесных пожаров. ЧП такого масштаба здесь не случалось последние 14 лет. Об этом сообщили в паблике особо охраняемой территории.

Огонь распространяется по труднодоступным местам, куда сложно добраться пожарным. В архангельской части парка с огнем борются с воздуха, а в карельской — наземными силами. Специалисты потушили два пожара площадью 81 гектар и локализовали еще три на площади более 100 гектаров. Пожарные продолжают бороться с огнем, но ситуация остается напряженной.

Напомним, в Карелии ранее ввели режим чрезвычайной ситуации. Полностью запрещено посещение лесов в Муезерском, Костомукшском, Лоухском и Пудожском районах, а также национальных парков «Водлозерский» и «Воттоваара».