В Национальном парке «Водлозерский» определили лучших инспекторов

В течение года сотрудники могли заработать баллы за отлично проделанную работу.

В 2023 году Национальный парк «Водлозерский» традиционно провел конкурс «Лучший инспектор Парка».

Как рассказали в источнике, в борьбу за лидерство вступили сотрудники Водлозерского филиала, Онежского филиала и Административного центра. «Ранее конкурс проводился исключительно между инспекторами филиалов, а в этом было принято решение, что бойцы опергруппы „Орлан“ тоже поборются за первое место», — рассказала заместитель директора по охране территории Надежда Гейтман.

В течение года инспекторы могли заработать баллы за отлично проделанную работу. Так, судейская комиссия учитывала административную работу сотрудников (количество и качество составленных материалов), участие в лесохозяйственных и биотехнических мероприятиях, проведение учетных работ, участие в семинарах, конференциях, экопросветительских мероприятиях и работе с туристами парка, а также внесение конструктивных предложений по работе отдела охраны.