В национальном парке «Воттоваара» ученые «охотились» на летучих мышей

Учёные проводят оценку современного состояния биоразнообразия нового национального парка «Воттоваара».

Об интересных итогах экспедиций в недавно созданный национальный парк «Воттоваара» рассказали в паблике парка. Сразу две экспедиции состоялась в середине августа. Одна группа учёных проводила оценку современного состояния биоразнообразия кластера «Ахви-Варгуно-Пиро». Это один из трех кластеров парка, есть еще гора Воттоваара и озеро Пизанец. Вторая группа работала как раз Пизанце.

Горы Ахви-Варгуно-Пиро — самые неизученные точки парка. Тем интереснее было узнать, кто там обитает и что там растет. Ученые зафиксировали 15 видов птиц, собрано множество образцов грибов, обнаружены многочисленные следы копытных. А вот хищные виды и летяга не выявлены, как не обнаружены змеи и реликтовые жуки. За время экспедиции ученым удалось собрать уникальный гербарий грибов, который теперь ждет комплексного анализа.

По словам участников экспедиции, в кластере «Ахви-Варгуно-Пиро» преобладают непроходимые буреломы и болота. Это стало причиной того, что часть территории осталась необследованной из-за сложного рельефа.

На кластере «Озеро Пизанец» ученые изучали летучих мышей, ради чего работали исключительно по ночам, когда эти таинственные существа проявляют активность. По словам руководителя экспедиции Евгения Хижкина, цель экспедиции 2025 года — определить, на какой территории кластера встречаются рукокрылые. Это необходимо для дальнейшей работы, когда исследователи отлавливают мышей сетями и точные координаты их обитания крайне важны. Для определения их местоположения учёные использовали ультразвуковой детектор, который способен улавливать сигналы ночных зверьков на несколько метров.

— Южный берег озера Пизанец — самый перспективный для отлова летучих мышей в национальном парке, — уверен Евгений Хижкин. — Под лучом фонаря промелькнула летучая мышь: скорее всего это северный кожанок — этот вид любит летать на приличной высоте в 5-6 метров, чего не скажешь о другом виде — водяной ночнице.

Полные результаты исследований будут опубликованы в конце 2025 года.