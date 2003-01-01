В Национальном парке «Воттоваара» установили информационные стенды

Инспекторы установили информационные аншлаги на ключевых точках национального парка «Воттоваара».
Инспекторы обозначили границы национального парка «Воттоваара» и установили информационные аншлаги на популярных маршрутах.
— Это важный шаг для сохранения хрупкой природы Воттоваары, — сообщили в Национальном парке
На аншлагах обозначены правила поведения в парке, которые помогают сберечь его для будущих поколений. Также есть интересные факты.
Напомним, национальным парком эта территория стала 2 года назад. Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Обоснование подготовили карельские ученые.
Парк включает в себя три отдельно расположенных природных кластера: горы Ахви, Варгуно, Пиро; озеро Пизанец и гора Воттоваара. Общая площадь этих территорий, располагающихся в Муезерском и Медвежьегорском муниципальных образованиях, составляет более 14 тыс. га. Создание нацпарка поможет сохранить уникальный для наших мест притундровый и лесотундровый ландшафт.