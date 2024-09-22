Театр получил грант на создание спектакля «Поприщин».

Национальный театр Карелии стал одним из победителей Всероссийского конкурса по поддержке театрального искусства и получил грант на создание спектакля «Поприщин». Сценарий основан на повести Н. В. Гоголя «Записки сумасшедшего».

Авторы нового спектакля — режиссер Ясения Громова и художница Кристина Вербицкая, выпускницы Российского государственного института сценических искусств.