В Национальном театре Карелии представят премьеру «Леди Макбет Мценского уезда» (16+)

21 и 22 ноября 2025 года в Национальном театре Карелии состоится премьера спектакля «Леди Макбет Мценского уезда» по повести Николая Лескова.
Постановка, созданная с использованием гранта ООГО «Российский фонд культуры», представит современное прочтение классической истории через призму документального расследования. Театр вновь ставит перед зрителем вопросы, ответы над которыми волнуют умы человечества сотни лет: о вере и прощении, об оправдании любви и страсти и, в конце концов, кто виноват?
Спектакль исследует не сами преступления, а внутренний бунт главной героини против навязанной жизни, из которой в итоге только один выход. Особое внимание создатели уделили психологической мотивации поступков Катерины Измайловой, используя современный формат тру-крайм (документальное расследование).
Драматург Ярослава Пулинович и режиссер Егор Чернышов, как и сам Лесков, пошли по пути исследования природы зарождения в молодой женщине настолько губительных и для нее, и для окружающих желаний.
Сценография же Марии Лукка и музыка Сергея Ушакова (оба автора уже знакомы зрителю по спектаклям «Двенадцатая ночь, или Что угодно» и «Гипербореец») поддерживают режиссёрскую мысль, создавая одновременно мир хтонической тьмы и надежды на спасение души.
Хореографами выступили Наталья Шурганова и заслуженный артист Карелии Олег Щукарев.
Художник по свету – Эмиль Авраменко.
Музыкальный руководитель – Ксения Коган.
Сцена – Большая
Язык – русский
Продолжительность – 1,5 часа (без антракта)
