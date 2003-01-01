В Национальном театре ставят спектакль «Старший сын»

Пьесу Александра Вампилова «Старший сын» ставит в Национальном театре московский режиссер Сергей Гук.

Репетиции идут шесть дней в неделю уже месяц. Актерский состав пока держится в секрете. Но «Столица на Онего» пообщалась с режиссером Сергеем Гуком. К слову, он многодетный отец и семейная тема для него очень близка. Мы расспросили его о замысле, кто для него главный персонаж и любит ли он фильм «Старший сын» с Евгением Леоновым.

Напомним, действие пьесы происходит в обыкновенной советской квартире, где разыгрывается настоящая семейная драма. Двое молодых людей, опоздавших на электричку, в поисках ночлега попадают в дом к музыканту Андрею Сарафанову. Он в одиночку воспитывает сына Васю и дочь Нину. Один из гостей в отсутствие хозяина дома и главы этого семейства, назвался его внебрачным сыном. И им поверили. Самозванец всего за пару дней становится родным, и теплые возникшие отношения не может разрушить даже вскрывшийся обман.

По словам Сергея Гука, пьесу Вампилова, написанную 60 лет назад, сейчас активно ставят. Только в Москве она в репертуаре 7 театров. Поднятая в пьесе тема семьи, родительства, отношений отцов и детей актуальна как никогда. Она как будто вне времени.

— Тема семьи для меня очень важная. Я вот даже Анну Каренину ставил не про страсти, а про распад семьи. Ну и вообще, если шире брать, как выбирать, кто твой ближний, это все-таки важный для меня вопрос. Как так получилось, что вот эти незнакомые абсолютно люди вдруг стали за буквально несколько минут родными людьми, что не захотели расставаться. Да, вот это для меня очень важный момент, — говорит Сергей Гук.

