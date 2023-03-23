В нацпарке Карелии наблюдают за жизнью оленей с помощью 20 фотоловушек

В Водлозерском парке собрали данные с фотоловушек, установленных на заповедной территории.

В марте прошлого года в рамках проекта в нацпарке «Водлозерский» были установлены фотоловушки. Сегодня на территории ООПТ их около 20 штук. Собрать данные с них удалось только сейчас, так как территория парка труднодоступна и по большей ее части передвижение возможно лишь в начале весны на снегоходной технике, сообщили в пресс-службе Ведлозерского парка.

Благодаря полученной информации предварительно удалось отметить периоды активности северных лестных оленей, места их кормёжек и направления передвижений. Примечательно, что на этой территории никогда не было развито оленеводство, поэтому обитающие здесь олени — генетически чистый вид, занесённый сегодня в Красную Книгу как Республики Карелия, так и Архангельской области.

На основе анализа данных будут выделены перспективные места для установки фотоловушек уже в новом сезоне для дальнейшего мониторинга, а также разработаны охранные маршруты для сохранения мест обитания и условий для увеличения численности этих уникальных животных.

Кроме оленей камеры «поймали» и других лесных обитателей Водлозерья. В объектив попали глухари, тетерева, сова, заяц, лоси, куница, росомаха и очень любопытный дятел, который проверял на прочность фотоловушку.