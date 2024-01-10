«В натуре!»: проект Нацмузея Карелии стал победителем конкурса благотворительного фонда Потанина

Всего было подано 153 заявки.

Проект Национального музея Карелии «Натуральное хозяйство» вошел в число победителей юбилейного конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина, сообщили в паблике Минкультуры республики.





Как отметили в источнике, всего на конкурс было подано 153 заявки, 50 из них стали победителями.





В 2024–2025 годах продолжится развитие проекта «Натуральное хозяйство». В планах — обновление этнографической экспозиции, разработка новых музейных лекций, занятий и мультимедийных программ, создание передвижной выставки, посвященной традиционным занятиям жителей Карелии, а также проведение конкурса фото- и видеосюжетов «В натуре!».