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В небе над Ленобластью сбиты два БПЛА 

Новости. Происшествия
10:45, 17 Июля 2025
фото: © U.S. Marine Corps Lance Cpl. Chase W. Drayer

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Глава региона Александр Дрозденко сообщил о снятии режима воздушной опасности.

Сегодня утром в Кировском районе Ленинградской области были сбиты два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

— Попытка атаки отражена средствами РЭБ. В настоящее время в небе над Ленинградской областью БПЛА не фиксируются, — рассказал он.

Отмечается, что режим воздушной опасности снят на всей территории субъекта.

Ранее аналогичное происшествие было зарегистрировано в Ленобласти 6 июля.

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