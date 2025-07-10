В небе над Ленобластью сбиты два БПЛА 

Глава региона Александр Дрозденко сообщил о снятии режима воздушной опасности.
Сегодня утром в Кировском районе Ленинградской области были сбиты два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.
— Попытка атаки отражена средствами РЭБ. В настоящее время в небе над Ленинградской областью БПЛА не фиксируются, — рассказал он.
Отмечается, что режим воздушной опасности снят на всей территории субъекта.
Ранее аналогичное происшествие было зарегистрировано в Ленобласти 6 июля.
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