В небе над соседним с Карелией регионом сбили два беспилотника

Воздушная опасность БПЛА была объявлена в Ленинградской области.

В небе над соседей с Карелией Ленинградской областью сегодня вечером, 6 июля, силы ПВО сбили два беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Летательные аппараты были сбиты в Киришском районе Ленобласти. Ранее, днем, в области была объявлена опасность БПЛА. Губернатор предупредил о понижении сигнала мобильной связи в некоторых районах с 4G до 2G.

Напомним, сегодня, 6 июля, в крупнейших аэропортах России продолжили задерживать и отменять авиарейсы — это связали именно с опасностью атаки беспилотников. Одновременно в ряде аэропортов, в том числе возле аэропорта «Петрозаводск» в деревне Бесовец, была отключена мобильная связь.