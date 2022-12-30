В некоторых районах Карелии похолодает до -27°С

Специалисты Гидрометцентра Карелии рассказали о погоде на субботу, 7 января.

В субботу, 7 января, в Карелии ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. На дорогах будет скользко.



Подует умеренный западный, северо-западный ветер. Столбики термометров ночью покажут -12, -17°С, местами -22, -27°С; днем -8, -13°С, местами до -20°С.



В Петрозаводске ожидается переменная облачность, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Будет дуть умеренный ветер западных направлений.



Температура воздуха ночью ожидается от -15 до -17°С, днем от -12 до -14°С. Атмосферное давление будет слабо расти.