В некоторых районах Карелии в субботу ожидаются грозы

Прогноз на 12 июня опубликовал Гидрометцентр республики.

В Петрозаводске в субботу ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер задует юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью +9, +11°С, днем поднимется до +21, +23°С. Атмосферное давление будет падать.

В районах Карелии также ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер будет южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13°С, днем воздух прогреется до +21, +26°С, на юго-западе местами будет прохладнее — до +15, +20°С.