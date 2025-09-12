«В нем есть дух боевого братства»: командир поблагодарил Элиссана Шандаловича за службу в госпитале под Луганском

Командир воинской части, сформированной в Карелии из мобилизованных жителей республики, Дмитрий Гаврилов встретился с председателем парламента Элиссаном Шандаловичем.

После встречи подполковник Дмитрий Гаврилов рассказал о цели своего визита.

- Нахожусь сейчас в коротком отпуске и сегодня пришел, чтобы сказать Элиссану Владимировичу слова благодарности от себя, от своих солдат. Через его руки в госпитале под Луганском прошли два моих бойца – сержант и офицер, которые были ранены. Операции прошли хорошо. Они живы, здоровы, в строю, продолжают нести службу, - сказал Дмитрий Гаврилов.

Командир части отметил личную вовлеченность председателя Законодательного Собрания Карелии в решение проблем военнослужащих: «Он всегда чутко относится ко всему. Ребята из моей части, которые вернулись домой, у них не возникает никаких проблем с оказанием медицинской помощи в гражданских лечебных учреждениях Карелии. И в этом большая заслуга Элиссана Владимировича».

Подполковник тепло отозвался о спикере парламента, подчеркнув его преданность врачебному долгу:

- Занимая высокий пост, большую в Карелии должность, как врач он принял решение помочь Родине. Встречаясь с Элиссаном Владимировичем очень редко, вижу – что после СВО он стал другим, у него поменялось мировоззрение. В нем чувствуется дух боевого братства.

Напомним, летом 2024 года председатель Законодательного Собрания Карелии отправился служить врачом в зону специальной военной операции. Парламентарий полгода служил в военно-полевом госпитале в Луганской Народной Республике. В январе 2025 года он вернулся домой. Мужество и патриотизм Элиссана Шандаловича отметила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время проведения Дней Карелии в верхней палате российского парламента.

Ранее стало известно, что Шандалович успешно сдал онлайн-тестирование для отбора на участие в президентской образовательной программе «Время героев».