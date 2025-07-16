В нерабочее время — на пожар: огнеборцы Кеми и Пудожа защищают поселки от огня

В Карелии действует особый противопожарный режим, и разводить костры на территории республики строго запрещено.

Кемские пожарные в нерабочее время отправились на помощь в борьбе с возгоранием в лесу в районе Кривого Порога, об этом рассказал председатель Госкомитета по безопасности республики – Олег Поляков.

– Тушение проводят с помощью ранцевых лесных огнетушителей. Лесной пожар подошёл на расстояние около 2-х км к поселку. Добавлю, что наши огнеборцы помогали в тушении лесного пожара и вчера вечером до его локализации, – подчеркнул председатель.

Помимо этого, пудожские пожарные с помощью автоцистерны отправились тушить возгорания в лесах в районе поселка Красногорский. Пожар приблизился на расстояние около 2-х км к населенному пункту.

– Напомню, в Карелии действует особый противопожарный режим, и разводить костры на территории республики строго запрещено. Нарушителей ожидает штраф, – добавил Олег Поляков.