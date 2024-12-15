В нескольких городах Финляндии прошли митинги за открытие границы с Россией

Жители четырех городов страны Суоми вышли на улицы, чтобы добиться открытия российско-финляндской границы.

Жители четырех городов Финляндии вышли на митинги за открытие границы с Россией. Об этом в своем тг-канале сообщили представители Aleksanterinlitto, или Александровского общества Финляндии.

На улицы вышли люди в Хельсинки, Лаппеенранте, Тампере и Лахти. Наиболее многочисленным митинг оказался в столице страны. К собору на Сенатской площади в центре Хельсинки вышли около сотни человек.

Организаторы митингов требовали открыть границу для легальных путешественников, сетуя на то, что торговля Финляндии и России продолжается по морю и через один из КПП, но обычные люди вынуждены проезжать тысячи лишних километров, чтобы увидеться с семьей.

Ранее профессор Хельсинкского университета и эксперт в области экономики и геополитики признал бессмысленным закрытие границы с Россией.