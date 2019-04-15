В нескольких районах Петрозаводска отключат электроэнергию

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Из-за ремонтных работ будет временно прерываться подача электричества в Соломенном, Зимнике, районе Бараний Берег и в Средней деревне, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства с 15 по 19 апреля (с 10.00 до 16.00) планируется отключение электроэнергии потребителей на улицах Лесопильной, Пришвина и Прибрежной (Соломенное).
Во вторник, 16 апреля, с 10.00 до 14.00 электричество будет отключено на улицах Горной и Ботанической (Соломенное), а с 10.00 до 16.00 – на улице и в районе Зимник.
в среду, 17 апреля, с 10.00 до 16.00 предусмотрено ограничение подачи электроэнергии в Средней деревне, на улице и в районе Бараний Берег, а 18 апреля с 10.00 до 16.00 – на улице и в районе Бараний Берег.
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