В нескольких районах Петрозаводска отключат электроэнергию

Из-за ремонтных работ будет временно прерываться подача электричества в Соломенном, Зимнике, районе Бараний Берег и в Средней деревне, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В связи с производством работ на объектах электросетевого хозяйства с 15 по 19 апреля (с 10.00 до 16.00) планируется отключение электроэнергии потребителей на улицах Лесопильной, Пришвина и Прибрежной (Соломенное).

Во вторник, 16 апреля, с 10.00 до 14.00 электричество будет отключено на улицах Горной и Ботанической (Соломенное), а с 10.00 до 16.00 – на улице и в районе Зимник.

в среду, 17 апреля, с 10.00 до 16.00 предусмотрено ограничение подачи электроэнергии в Средней деревне, на улице и в районе Бараний Берег, а 18 апреля с 10.00 до 16.00 – на улице и в районе Бараний Берег.