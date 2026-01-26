В нескольких штатах Индии женщины получают выплаты за домашний труд

Даже небольшие суммы помогают женщинам чувствовать себя финансово стабильнее.
В нескольких штатах Индии, включая Гоа, действуют социальные программы, в рамках которых женщины получают ежемесячные денежные выплаты. Эти инициативы направлены на признание и поддержку их неоплачиваемого домашнего труда и ухода за семьёй.
По данным местных властей, подобные программы охватывают миллионы женщин по всей стране. Размер выплат варьируется, составляя в среднем около 15-20 долларов в месяц. Как отмечают участницы программ, даже такие суммы помогают им чувствовать себя финансово стабильнее, позволяя покрывать базовые расходы на продукты, лекарства или нужды детей.
Аналогичные проекты социальной поддержки женщин, часто через систему безусловных денежных переводов, реализуются и в других развивающихся странах, таких как Мексика, Бразилия и Индонезия. Эти программы становятся важной частью социальной политики, направленной на повышение благосостояния семей и расширение экономических возможностей для женщин.
