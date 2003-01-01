В ночь на 1 сентября россияне смогут увидеть редкий звездопад

Явление можно будет наблюдать невооружённым глазом.

Около 06:00 1 сентября в небе над Землёй будет виден редкий метеорный поток Ауригиды, сообщили в телеграм-канале госкорпорации «Роскосмос». Своё название явление получило за счёт расположения в созвездии Возничего (лат. Auriga).

— Он возникает при прохождении Земли через метеороидный рой (скопление метеороидов, движущихся в пространстве вокруг Солнца по общей орбите — прим. ред.), — рассказали там.

Отмечается, что звездопад можно будет наблюдать невооружённым глазом.

