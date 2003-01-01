В ночь на 13 августа можно будет наблюдать звездопад

В ночь на 13 августа, в период с полуночи до восхода солнца, наступит пик активности метеорного потока Персеиды.

В пресс-службе Московского планетария именно это время назвали оптимальным для наблюдения. Звездное небо августа украсит традиционный звездопад из созвездия Персей — Персеиды.

— В ночь с 12 на 13 августа произойдет максимум знаменитого летнего звездопада Персеиды. Пик потока ожидается 12 августа в 23:00 по московскому времени, поэтому наилучшие условия для наблюдения метеоров Персеид — сразу после захода Солнца 12 августа и до рассвета 13 августа. При благоприятных погодных условиях и отсутствия городской засветки, начиная с полуночи и всю ночь можно наблюдать до 100 метеоров в час, или 1-2 метеора в минуту, — сообщили в планетарииМетеоры можно будет наблюдать невооруженным глазом. Персеиды обычно активны в течение трех-четырех дней около своего максимума.

Персеиды представляют собой метеоры, возникающие при сгорании в атмосфере Земли мелких частиц пыли, оставленных кометой 109/Свифта-Туттля. Земля ежегодно в августе проходит сквозь это облако, состоящее из космической пыли и льда. Яркие белые «падающие звезды» движутся с высокой скоростью, а наиболее крупные и яркие метеоры называют болидами, поскольку их свечение заметно в течение нескольких секунд.