В ночь на 16 марта в районах Карелии похолодает до -24

О погоде на 16 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу 16 марта будет облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северный, северо-западный умеренный порывистый.

Температура ночью -15, -17, днем -9,-11 градусов.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

В большинстве районов пройдет небольшой снег. В отдельных районах метель. На дорогах сильная гололедица.

Ветер северный, северо-западный умеренный с порывами до сильного.

Ночью похолодает до -13,-18 градусов, местами до -24.

Дневная температура составит -5,-10, местами до -14.