В ночь на 16 марта в районах Карелии похолодает до -24

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О погоде на 16 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске в пятницу 16 марта будет облачная с прояснениями погода. Временами пройдет небольшой снег. На дорогах сильная гололедица.
Ветер северный, северо-западный умеренный порывистый.
Температура ночью -15, -17, днем -9,-11 градусов.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
В большинстве районов пройдет небольшой снег. В отдельных районах метель. На дорогах сильная гололедица.
Ветер северный, северо-западный умеренный с порывами до сильного.
Ночью похолодает до -13,-18 градусов, местами до -24.
Дневная температура составит -5,-10, местами до -14.
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