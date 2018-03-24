В ночь на 25 марта в Карелии будет морозно и снежно

О погоде на 25 марта в Карелии рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в воскресенье 25 марта будет облачная погода. Пройдут осадки в виде мокрого снега. Ночью метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер ночью юго-западный, днем северный, северо-западный умеренный, ночью и утром порывы до сильного.

Температура ночью -4, -6 градусов, днем -1, +1.

В районах Карелии также облачно, днем с прояснениями.

Ночью в большинстве районов снег, местами сильный, днем небольшой, местами умеренный снег, по южным районам мокрый снег с дождем. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер ночью и утром юго-западный, западный, днем северо-западный, северный умеренный, местами порывы до сильного, на севере ночью северо-восточный, днем северный, северо-западный умеренный.

Ночная температура составит -2, -7, местами похолодает до -13, днем потеплеет до +2, -3, на севере в дневные часы ожидается -6.