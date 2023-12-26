В ночь на четверг в Петрозаводске проведут снегоуборочные работы

Автомобили, мешающие работе техники, будут эвакуированы на спецстоянку.

Как сообщили в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска, в ночь со среды на четверг в городе планируются снегоуборочные работы на улицах:



— четная сторона улицы Ровио

— 2-й внутриквартальный проезд.



Сотрудники просят автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички под знаками.



В источнике предупредили, что припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку.

Напомним, в ближайшую пятницу будут чистить от снега улицу Мерецкова около ТРЦ «Тетрис».