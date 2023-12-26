В ночь на четверг в Петрозаводске проведут снегоуборочные работы

Автомобили, мешающие работе техники, будут эвакуированы на спецстоянку.
Как сообщили в паблике Госавтоинспекции Петрозаводска, в ночь со среды на четверг в городе планируются снегоуборочные работы на улицах:
— четная сторона улицы Ровио
— 2-й внутриквартальный проезд.
Сотрудники просят автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей (как временные, так и постоянные), а также информационные таблички под знаками.
В источнике предупредили, что припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники, будут эвакуированы на специализированную стоянку.
Напомним, в ближайшую пятницу будут чистить от снега улицу Мерецкова около ТРЦ «Тетрис».
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