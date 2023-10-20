В ночь на пятницу запретят проезд через ж/д переезд в городе на юге Карелии

На железнодорожном переезде в городе бумажников Карелии будут проводиться ремонтные работы.

В ночь на 27 октября в Кондопоге изменится схема движения автомобилей через железнодорожный переезд на Медвежьегорском шоссе.

Как сообщили в пресс-службе ОАО ОАО «РЖД», с 20.00 часов 26 октября до 08.00 часов 27 октября будут проводиться ремонтные работы на железнодорожном переезде, который находится на Медвежьегорском шоссе в Кондопоге — на подъездном пути к АО «Кондопожский ЦБК».

Дорожники будут выравнивать автодорогу в зоне переездного настила.

Сжема движения автомобилей будет следующей:

— с 20.00 часов 26 октября до 02.00 часов 27 октября — будет организовано реверсивное движение;

— с 02.00 часов до 06.00 часов 27 октября — движение через ж/д переезд будет полностью запрещено;

— с 06.00 часов до 08.00 часов 27 октября — будет организовано реверсивное движение.

При этом по временному настилу смогут проехать машины экстренных служб — скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции.