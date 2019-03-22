В ночь на субботу в Карелии подморозит

О погоде на 23 марта сообщили синоптики карельского Гидрометцентра.

В пятницу 23 марта в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня выпадут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

Ветер ночью северо-западный, западный. Утром и днем юго-западный, южный умеренный, с порывами до сильного.

Ночная температура составит -4, -6 градусов, днем потеплеет до +2, +4.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями. Утром по северным районам ожидается небольшой снег, метель. Днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Ветер ночью на юге – северо-западный, западный умеренный. Утром на севере, днем на большей части республики юго-западный, южный с порывами до сильного.

Ночью ожидается похолодание до -4, -9 градусов, днем воздух прогреется до +5.