В ночь на воскресенье снег будут вывозить с улиц крупнейших спальных районов Петрозаводска

В ГИБДД карельской столицы рассказали, на каких улицах пройдут снегоуборочные работы.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в ночь с субботы на воскресенье, 21 января, планируются снегоуборочные работы на улице Попова и Березовой аллее, а также вывоз снега с улицы Ровио.

В ГИБДД попросили автолюбителей обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку или стоянку автомобилей.

Кроме того, там предупредили, что мешающие уборке снега автомобили будут эвакуированы на спецстоянку.