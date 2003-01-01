В ночном клубе Петрозаводска произошла очередная драка с участием горячих парней

Полиция Петрозаводска проводит проверку по факту драки, произошедшей в одном из ночных клубов города.
По данным полиции Карелии, драка произошла ночью 20 сентября в одном из ночных клубов города. По предварительной информации, один из посетителей нанес удар сотруднице клуба. Вскоре после этого на место прибыл супруг пострадавшей женщины.
В дальнейшем в ходе конфликтной ситуации прибывший на место знакомый злоумышленника причинил телесные повреждения мужу сотрудницы заведения.
В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту, устанавливают все обстоятельства происшествия, а также личности граждан, причастных к совершению противоправных действий.
Тем временем, в соцсетях появляются подробности случившегося, а главное выложено видео всей хронологии событий. На ролике видно, что драка началась с конфликта сотрудницы клуба и гостя. Девушка первой дала пощечину мужчине, тот ответил ей ударом в лицо. Авторы видео утверждают, что гость клуба очень грубо оскорбил сотрудницу и хотел попасть в клуб без очереди.
Позже защитить девушку приехал ее муж, он попытался заступится за супругу, но нарвался на еще одного гостя, приятеля первого. Тот, утверждается, мастер единоборств. В итоге он избил супруга девушки, причем дважды — в клубе и на улице. В клубе вмешались сотрудники то ли охраны, то ли Росгвардии, которые были в шлемах. На улице за парня никто не заступился. У пострадавшего травмы.
ВИДЕО по ССЫЛКЕ.
Сообщается, что оба агрессивных приятеля — представители одной из диаспор. В то же время конфликт вряд ли был на национальной почве. В настоящий момент никто не задержан. Ведется проверка.
Напомним, что менее года назад Верховный суд Карелии ужесточил приговор по делу братьев Кадашевых, которые тоже избивали людей в клубах.