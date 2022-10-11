В ноябре изменится схема движения транспорта в Петрозаводске

Остановку транспорта готовятся запретить на одной из улиц карельской столицы.

В администрации Петрозаводска рассказали о запланированном на 9 ноября изменении схемы движения транспорта на Ключевой. Там, по обеим сторонам улицы Кемская, на участке между улицами Судостроительная и Петрова, будет запрещена стоянка транспорта.

Нововведения, как уточнили в мэрии, призваны улучшить уборку, повысить безопасность и пропускную способность улицы.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.