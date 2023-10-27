В ноябрьские праздники в Петрозаводске изменится график движения электротранспорта

С 4 по 6 ноября городской транспорт будет работать в режиме выходного дня.

В Петрозаводске временно изменится график движения электротранспорта. Об этом сообщили в паблике городской администрации.



С 4 по 6 ноября подвижной состав ПМУП «Городской транспорт» из-за низкого пассажиропотока будет работать в режиме выходного дня (воскресенья). С расписанием городского электротранспорта можно ознакомиться по ссылке: https://vk.cc/clJvdf



Напомним, 4 ноября, в День народного единства, в 12.00 на площади Кирова состоится осенний фестиваль «Марьяне».