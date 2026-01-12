В новогодние каникулы на дорогах Карелии пострадали более 50 человек

За период с 1 по 11 января 2026 года на территории Республики Карелия зарегистрировано 179 дорожно-транспортных происшествий.
В 25 ДТП есть пострадавшие: травмы различной степени тяжести получили 49 человек, двое погибли, рассказали в Госавтоинспекции Карелии. Среди пострадавших — 12 несовершеннолетних, которые находились в транспортных средствах в качестве пассажиров.
— По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общее число ДТП снизилось (в 2025 году — 259), однако количество аварий с пострадавшими осталось на тревожно высоком уровне, — говорится в сообщении.
Основными видами происшествий стали столкновения транспортных средств и съезды с дороги. Наиболее частые причины — неправильный выбор скорости и выезд на полосу встречного движения.
Хронология наиболее серьёзных происшествий:
· 1 января: три ДТП в Кондопоге, Сортавале и Калевальском районе. Погиб один человек - 47-летний водитель снегохода, двое травмированы.
· 3 января: шесть аварий в различных районах республики, в которых пострадали 13 человек. В Пудожском районе водитель снегохода допустил наезд на стоящий автомобиль, в результате травмы получили он сам и три его пассажира.
· 4 января: пять ДТП, восемь пострадавших.
· 5 января: в Медвежьегорске травмирован пешеход, а в Петрозаводске в столкновении трёх автомобилей пострадали три человека.
· 6 января: тяжёлое лобовое столкновение под Питкярантой, где водитель Kia Sportage выехал на встречную полосу, где столкнулся с Opel Antara. Он скончался от полученных травм, ещё три человека госпитализированы.
· 7 января: три человека пострадали в лобовом столкновении в Сортавальском районе.
- 8 января: два человека получили травмы в результате ДТП в Питкярантском районе.
· 10 января: три ДТП, 11 пострадавших.
- 11 января в результате столкновения трех транспортных средств пострадал водитель легкового автомобиля.
По всем ДТП полиция проводит проверки.
Госавтоинспекция Карелии обращает внимание водителей на осложнение дорожной обстановки из-за перепадов температур и обильных осадков. Во избежание трагедий автовладельцам и пешеходам необходимо строго соблюдать ПДД, быть предельно внимательными и учитывать погодные условия.