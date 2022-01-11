В новогодние праздники 130 тысяч человек вышли на лыжню в Петрозаводске

Лыжная трасса «Фонтаны» приняла порядка 130 тысяч человек за новогодние праздники, сообщается в паблике «Спорт – норма жизни».

Одним из самых популярных мест среди петрозаводчан и гостей города по праву является Лыжная трасса «Фонтаны». В период новогодних праздничных дней ее посетили около 130 тысяч человек.

Свет на трассе включают в 6.30, а выключают в 22.00, оборудована парковка, работает кафе. Благодаря наличию освещения посетители с удовольствием занимаются спортом и в темное время суток.

Также на «Фонтанах» по традиции проходит городской фестиваль. В этом сезоне - 31 фестивальный день, когда лыжники, скандиходы и любители пеших прогулок могут поставить отметку в своих карточках и побороться за призы в конце зимы. На сегодняшний день в системе зарегистрировались более 1200 человек.

Уже совсем скоро на трассе пройдут и традиционные физкультурные мероприятия, среди которых крупнейшее событие в Карелии – Фестиваль зимних видов спорта «KareliaSkiFest 6.0».