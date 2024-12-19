В новогодние праздники изменится расписание пригородных автобусов из Петрозаводска

Автовокзал Петрозаводска предупредил об изменениях в расписании пригородных автобусов.
Об изменении расписания пригородных автобусов предупредил автовокзал Петрозаводска.
Пригородное расписание движения автобусов изменится с 30 декабря 2024 года по 06 января 2025 года.
Автовокзал Петрозаводска опубликовал изменения в расписании на новогодние праздники.
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