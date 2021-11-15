В новогодние праздники откроются дополнительные авиарейсы из Петрозаводска в Москву

Дополнительные авиарейсы Москва-Петрозаводск-Москва будут открыты в новогодние праздники не только для туристов, но и для всех желающих.

Об этом сообщила в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» руководитель Управления по туризму Анна Борчикова.

«В новогодние праздники у нас будет чартерный рейс на самолете из Петрозаводска в Москву. Это дополнительные рейсы, которыми помимо туристов в рамках туристических путевок также смогут воспользоваться и жители Карелии… Частично будет компенсации стоимости перелета, в том числе, и для простых пассажиров, которые летят из Петрозаводска до Москвы либо обратно…», — сказал Борчикова.