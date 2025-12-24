В новогодние праздники в России могут потеряться более 7000 домашних животных

В период новогодних каникул 2025–2026 года в России могут потеряться более 7200 кошек и собак. Ожидается рост числа пропаж на 7% по сравнению с прошлым сезоном, когда было зарегистрировано 6740 случаев.
Наибольшее количество пропавших животных традиционно фиксируется в густонаселённых регионах, предупреждают специалисты Всероссийской системы защиты питомцев Pet911.ru.
По итогам прошлогодних праздников в первую десятку вошли:
1. Московская область — 510 животных (312 собак, 198 кошек);
2. Краснодарский край — 480 животных (300 собак, 180 кошек);
3. Москва — 360 животных (244 собаки, 116 кошек);
4. Ростовская область — 320 животных (193 собаки, 127 кошек);
5. Санкт-Петербург — 230 животных (120 собак, 110 кошек);
6. Свердловская область — 210 животных (154 собаки, 56 кошек);
7. Нижегородская область — 190 животных (114 собак, 76 кошек);
8. Челябинская область — 180 животных (123 собаки, 57 кошек);
9. Ставропольский край — 170 животных (111 собак, 59 кошек);
10. Красноярский край — 170 животных (111 собак, 59 кошек).
В Карелии пропало 50 животных, 31 из которых — собаки, а 19 — кошки. Если исходить из рассчитанного роста пропажи животных в целом по России на 7%, в республике может потеряться до 54 животных в предстоящую новогоднюю ночь.
Главным фактором, провоцирующим массовые побеги питомцев, остаются фейерверки и петарды. Громкие звуки вызывают у животных сильнейший стресс и панику, заставляя их инстинктивно убегать.
«Pet 911.ru» подготовил рекомендации-памятку для владельцев всех животных:
— Для тревожных животных заранее проконсультируйтесь с ветеринаром о возможности применения успокоительных препаратов.
— Создайте дома «безопасное место» — тихий уголок, где питомец сможет спрятаться. Приучите его к этому месту заблаговременно.
— В праздничные дни выводите собаку только на поводке и в светлое время суток. Не берите животных на массовые гуляния.
— Проверьте актуальность данных на адреснике или в чипе. Убедитесь, что ошейник застёгнут надёжно.
— К новогодним праздникам важно подготовиться заранее, — подчёркивает ветеринарный врач Анна Кузнецова.
Соблюдение этих правил значительно повысит шансы питомца благополучно пережить праздничный сезон.
Ранее мы сообщали, что испугавшуюся взрыва петард собаку ищут в петрозаводском лесу.