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В новогодние праздники жители Карелии смогут обратиться за медицинской помощью

Новости. Общество
15:05, 25 Декабря 2023
фото: © xb100 / Freepik

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Минздрав региона организует работу государственных медучреждений с 30 декабря по 8 января.

Жители Карелии смогут получить медицинскую помощь в праздники, сообщили на официальном портале республики.

Как рассказали в источнике, Министерство здравоохранения региона организует работу государственных медучреждений с 30 декабря по 8 января. Об этом сообщили на последнем в этом году заседании правительства Карелии под руководством главы Артура Парфенчикова. Кроме того, Минздрав доложил о текущей эпидемиологической обстановке в республике.

Как сообщила и. о. министра здравоохранения Карелии Ольга Руотцелайнен, медицинская помощь жителям республики будет доступна в период новогодних праздников — с 30 декабря 2023 года по 9 января 2024 года. В соответствии с приказом Минздрава, организации Петрозаводска, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут работать в штатном режиме — 2, 4 и 6 января.

В районах поликлиники продолжат работать по режиму праздничного дня 30–31 декабря, а также 1, 3, 5, 7, 8 января — с организацией оказания неотложной помощи на дому и 2, 4, 6 января — с организацией дежурных терапевтических и педиатрических приемов с 09.00 до 16.00.

Медорганизации Петрозаводска 30–31 декабря, 1, 3, 5, 7, 8 января будут оказывать неотложную помощь на дому с 8.00 до 16.00. Дежурные приемы врачей педиатров и терапевтов планируются с 09.00 до 13.00, в том числе в так называемых «красных зонах». Врачи-специалисты в период с 30 декабря по 9 января будут принимать пациентов с 09.00 до 16.00 (в соответствии с отдельным графиком). Работа рентген-кабинетов, клинических лабораторий и кабинетов вакцинации будет организована с 10.00 до 15.00 в зависимости от фактической потребности.

В Республиканской инфекционной больнице ПЦР-лаборатория для диагностики на новую коронавирусную инфекцию COVID-l9 будет работать с 9.00 до 15.00. Кабинеты КТ-диагностики в городской поликлинике № 1 и Республиканском противотуберкулезном диспансере — ежедневно с 09.00 до 18.00 часов и круглосуточно — в Республиканской инфекционной больнице, Межрайонной больнице № 1, Беломорской, Сегежской, Медвежьегорской и Сортавальской ЦРБ.

Травмпункт БСМП будет открыт ежедневно и круглосуточно. Республиканский стоматологический центр в штатном режиме будет работать 2, 4 и 6 января. Неотложную помощь здесь будут оказывать с 30 декабря по 9 января: взрослым с 8.00 до 20.00, детям — с 11.00 до 17.00, ночью всем — с 21.00 до 07.00.

«Если потребуется, режимы работы медорганизаций в праздничный период будут скорректированы», — отметила Ольга Руотцелайнен.

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