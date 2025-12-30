В новогоднюю ночь на Земле ожидаются полярные сияния

Эксперты подтвердили, что в новогоднюю ночь есть большие шансы увидеть на Земле полярные сияния.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что в ночь на 1 января прогнозируется слабая магнитная буря.

— Расчеты подтверждают возможность наблюдения ярких северных сияний над территорией страны непосредственно в новогоднюю ночь. Согласно моделям, на этот интервал времени приходится совпадение сразу двух факторов: воздействия от небольшой корональной дыры, наблюдаемой сейчас в северном полушарии Солнца, и прихода к Земле края плазменного облака, выброшенного с Солнца в результате серии вспышек M-класса в ночь с воскресенья на понедельник, — уточнили в Лаборатории.

Самые большие шансы увидеть сияния будут в северных и северо-западных регионах России, в том числе в Мурманске, Архангельске и Санкт-Петербурге. Вероятность заметных сияний для центральных регионов, включая Москву, предварительно составляет около 20%.

Эксперты отметили, что залитая огнями новогодняя ночь, в целом, является не самым благоприятным фоном для наблюдения северных сияний, особенно учитывая довольно яркую растущую Луну, которая создаст в ночь с 31 декабря на 1 января дополнительную подсветку неба.

— Увидеть «невидимое» в таких случаях могут помочь видоискатели мобильных телефонов и фотоаппаратов, которые обладают заметно большей чувствительностью в тех диапазонах, где лежит излучение северных сияний, чем глаз человека, — посоветовали эксперты.

Напомним, с 31 октября из Москвы начал ходить новый туристический поезд «К северному сиянию», путь которого пролегает через Петрозаводск, Мурманск, Беломорск и Вологду. Стоимость билетов начинается от 79900 рублей, а длительность поездки составляет 5 дней и 4 ночи.