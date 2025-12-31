РЕКЛАМА
Новости

Супруги Горюновы из Петрозаводска отпраздновали 55-летний юбилей свадьбы

19:03

Морозы до -26°С: прогноз погоды на 2 января

18:01

В новогоднюю ночь в Карелии родились четверо детей

17:04

В Петрозаводске более 500 человек стартовали в новый год с «Забегом желаний»

16:06

В новогоднюю ночь в Петрозаводске родился первый малыш 2026-го года

15:02

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали, как избежать отравления на новогодних каникулах

14:01

Карельские спасатели отправились в Новгородскую область, где без света остались тысячи человек

12:58

В Петрозаводске в новогоднюю ночь горела квартира на Древлянке

11:31

В ЕДДС Петрозаводска за сутки поступило 407 обращений

11:15

В России ввели новые дорожные знаки и сузили парковочные места

10:41

В России с 1 января вырос МРОТ

10:05

Пожарные спасли жилой дом в карельской деревне Педасельга

09:31

Пенсии, оплата труда, пособия: что изменится для россиян с 1 января 2026 года

09:00

Что случилось в Петрозаводске и Карелии 31 декабря

22:20

Артур Парфенчиков поздравил жителей Карелии с Новым годом и рассказал, какое желание загадал

19:05

Чем удивит «Столица на Онего» в новом году и на каникулах

18:00

Десятки рейсов задержали в Пулково из-за непогоды

17:33

Морозы до минус 26 градусов ударят в Карелии 1 января

16:52

Квартира загорелась в жилом доме в городе Сортавала

16:08

Карельский Дед Мороз вошёл в десятку самых популярных сказочных персонажей России

15:34

В Калевале простились с погибшим на СВО Анатолием Дроковым

14:52

Жителям Карелии в преддверии праздников напомнили важные номера оперативных служб

14:23

«Не верится, что Олежека больше нет»: в ходе СВО погиб житель Олонца Олег Волонен

14:01

Полицейские в Карелии спасли заблудившегося в лесу охотника от волков

13:28

Стало известно, сколько детей родилось в Карелии в 2025-м году

12:57

В парке «Аурайоки» в Приладожье установили камеры и дополнительные поручни

12:34

Два человека погибли в страшном пожаре в Карелии

12:06

Игорь Зубарев пожелал жителям Карелии на Новый год исполнения всех желаний

11:57

Элиссан Шандалович: «Пусть новый 2026 год будет богат на добрые события»

11:38

Россиянам напомнили о штрафах за запуск салютов в неположенном месте

11:22

В новогоднюю ночь на Земле ожидаются полярные сияния

10:52

Более 230 снегоуборочных машин будет работать на региональных дорогах Карелии в новогодние праздники

10:32

Путин запретил продавать вейпы и сигареты на остановках

10:12

Вертолетный рейс до Сенной губы отменен 31 декабря из-за непогоды

10:00

Новогоднюю программу «Каникулы у елки» открыли в Петрозаводске

09:51

Итоги года: как гражданские активисты и эксперты спасают мозаику «Калевала» в Питкяранте

09:31

В Петрозаводске ввели дневной запрет для большегрузов на улице Университетской

09:00

Автомобиль съехал в кювет на трассе в Пряжинском районе

08:29

На 102-м году жизни умерла ветеран Великой Отечественной войны из Петрозаводска Октябрина Леонова

08:01

Новые фельдшерско-акушерские пункты открылись в двух посёлках Пудожского района

07:32

Десять больших и экологичных автобусов выйдут на маршруты Петрозаводска

00:14
В новогоднюю ночь в Карелии родились четверо детей
Сегодня 17:04 Общество
Поделиться

В новогоднюю ночь в республике на свет появились четверо малышей — три мальчика и одна девочка.

фото: © Минздрав Карелии

Самой молодой маме 23 года, самой старшей — 37.

Как рассказал глава карельского Минздрава Михаил Охлопков, первым в новогоднюю ночь родился мальчик-богатырь весом 4400 граммов. Малыш появился на свет в 03:15 в Сегеже. Он стал вторым ребенком в семье, сейчас родители выбирают для него имя.

Сразу следом в 05:00 в Республиканском перинатальном центре им. Гуткина в Петрозаводске родился мальчик Артем. Об этом мы писали ранее. Мальчик весом 2940 граммов и ростом 49 сантиметров стал первенцем в семье. Его мама, Ксения, приехала в Карелию из Подпорожья Ленинградской области по рекомендации и отметила отличную работу центра и душевный персонал. Ксения работает педагогом, а ее супруг — пожарный.

— В 2025 году в перинатальном центре родились 3378 детей, из них 1756 мальчиков (52%) и 1662 девочек (48%), 20 — двоен. Первые роды были у 1147 женщин, у 1378 женщин — вторые, у 693 — третьи, у 74 — четвёртые, у 57– пятые, у 23 — шестые, у 4 — седьмые, у 2 — восьмые, у 3 — девятые, — рассказал Охлопков.

Среди них 20 двоен. 693 семьи в республике в прошлом году стали многодетными.

Обсудить (0) в ленту
