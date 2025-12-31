В новогоднюю ночь в Карелии родились четверо детей

В новогоднюю ночь в республике на свет появились четверо малышей — три мальчика и одна девочка.

Самой молодой маме 23 года, самой старшей — 37.

Как рассказал глава карельского Минздрава Михаил Охлопков, первым в новогоднюю ночь родился мальчик-богатырь весом 4400 граммов. Малыш появился на свет в 03:15 в Сегеже. Он стал вторым ребенком в семье, сейчас родители выбирают для него имя.

Сразу следом в 05:00 в Республиканском перинатальном центре им. Гуткина в Петрозаводске родился мальчик Артем. Об этом мы писали ранее. Мальчик весом 2940 граммов и ростом 49 сантиметров стал первенцем в семье. Его мама, Ксения, приехала в Карелию из Подпорожья Ленинградской области по рекомендации и отметила отличную работу центра и душевный персонал. Ксения работает педагогом, а ее супруг — пожарный.

— В 2025 году в перинатальном центре родились 3378 детей, из них 1756 мальчиков (52%) и 1662 девочек (48%), 20 — двоен. Первые роды были у 1147 женщин, у 1378 женщин — вторые, у 693 — третьи, у 74 — четвёртые, у 57– пятые, у 23 — шестые, у 4 — седьмые, у 2 — восьмые, у 3 — девятые, — рассказал Охлопков.

Среди них 20 двоен. 693 семьи в республике в прошлом году стали многодетными.