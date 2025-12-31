В новогоднюю ночь в Петрозаводске родился первый малыш 2026-го года

В Петрозаводске первым в 2026 году родился мальчик.

В ночь на 1 января в карельской столице появился на свет первый малыш 2026 года. Сегодня, 1 января, около 05:00 в Республиканском перинатальном центре им. Гуткина родился мальчик.

Малыша назвали Артемом. Как мы писали ранее, это одно из самых популярных мужских имен 2025-го года в Карелии.

Будь здоров, малыш, счастлив и всех тебе благ! Да, и грудного вскармливания! — пожелали малышу в перинатальном центре.

Ранее мы рассказывали, сколько семей в Карелии стали многодетными в 2025 году.