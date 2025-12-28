В новогоднюю ночь жители северных регионов России смогут увидеть полярное сияние

Астрономы рассказали, в каких городах вероятность заметить новогодние сполохи будет выше всего.
Сегодня, 29 декабря, в период с 01:39 по 03:02 по мск на поверхности Солнца произошла серия вспышек, включая две сильных вспышки категории M (предподследнего класса мощности — прим. ред.). Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
— Моделирование показывает, что в результате вспышек в космос было выброшено облако плазмы средней величины, которому на путь от Солнца до Земли потребуется около трёх суток, и которое сможет задеть планету краем в ночь с 31 и 1 января. (…) Наиболее высокой вероятность полярных сияний в новогоднем небе может быть в северо-западных регионах страны: Мурманске, Архангельске, республике Карелии, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, — рассказали учёные.
Жителям центральной части России повезёт меньше — там сполохи будут значительно менее заметными. Однако, по словам астрономов, в «новогоднюю ночь все должны совершать чудеса», в том числе и Солнце.
Напомним, с 31 октября из Москвы начал ходить новый туристический поезд «К северному сиянию», путь которого пролегает через Петрозаводск, Мурманск, Беломорск и Вологду. Стоимость билетов начинается от 79900 рублей,а длительность поездки составляет 5 дней и 4 ночи.