В Новой Вилге открывается каток для детей

Местные жители поблагодарили ледоваров за работу.
В Новой Вилге 19 декабря с 17.00 открывается каток для детей, рассказали в паблике .
Огромное спасибо ледоварам за работу!
Ваш труд бесценен!
Горжусь, что в нашем поселке есть такие люди, которые готовы на безвозмездной основе трудиться на благо людей! — написал автор сообщения.
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