В Новой Вилге открывается каток для детей

Местные жители поблагодарили ледоваров за работу.

В Новой Вилге 19 декабря с 17.00 открывается каток для детей, рассказали в паблике НОВАЯ ВИЛГА/Д.ВИЛГА/Д.ПОЛОВИНА. Доска объявлений.

Огромное спасибо ледоварам за работу!

Ваш труд бесценен!

Горжусь, что в нашем поселке есть такие люди, которые готовы на безвозмездной основе трудиться на благо людей! — написал автор сообщения.