В Новой Вилге стартовали работы по капитальному ремонту автодороги

Жители поселка неоднократно обращались в Минтранс Карелии и органы местного самоуправления с просьбой о ремонте объекта.

На автодороге в Новой Вилге стартовали работы по капитальному ремонту, сообщили в Управтодоре Карелии.

Работы ведет компания «ПСК-Строитель». На сегодняшний день проходят процедуры согласования, включающие проект организации дорожного движения с ГИБДД, разрешительные документы на производство работ и другие подготовительные мероприятия.

Жители поселка, население которого составляет более 2,5 тысяч человек, неоднократно обращались в Минтранс Карелии и органы местного самоуправления с просьбой о ремонте данной автодороги.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни», инициированный президентом страны, поможет привести объект в порядок.



Проектом предусмотрены работы по улучшению состояния дороги — ремонт покрытия проезжей части и тротуаров, замена водопропускных труб, устройство ливневой канализации, устройство остановок, а также четырех автопавильонов и дорожных знаков. Протяженность дороги составляет более двух километров, отметили в сообществе Управтодора.

Капитальный ремонт дороги не только повысит доступность в активно растущем районе жилой застройки, но и обеспечит безопасность для водителей и пешеходов, подчеркнули в источнике.