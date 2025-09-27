В Новой Вилге восстановили разрушенный год назад штормом парк и сделали его больше

Парк «ПаркВилль» благодаря усилиям местных жителей не просто восстановлен, но стал больше. Здесь появились новая территория для отдыха и занятий спортом.
В ноябре 2024 года сильнейший шторм обрушил (на фото ниже) десятки деревьев на значительную часть парка «ПаркВилль» в поселке Новая Вилга Прионежского района. Ветер вырывал деревья буквально с корнями. Шторм превратил значительную часть парка в непроходимые дебри. К счастью, никто во время этого апокалипсиса не пострадал.
Команда парка, которая состоит из местных активистов и которую возглавляет известный своими железными драконами Кирилл Няппинен, потратила немало усилий, чтобы все исправить. Но местным жителям мало было просто убрать поваленные деревья, они приняли участие в программе ТОС, получили 500 тысяч рублей и решили сделать свой парк еще лучше.
В результате к сентябрю 2025 года были убраны все поваленные ветром деревья, все корни, были выровнены площадки после поваленных деревьев и отсыпана часть дорожек. Приведена в порядок заросшая территория поляны в парке, сделаны дренажные канавы, уложены новые трубы, отсыпана и спланирована насыпь для будущих лыжных и беговых трасс, подготовлена площадка для спортивных тренировок, созданы новые скверы. Будущая лыжная трасса выросла на 600 метров. А сам парк увеличился на целый гектар. Команда парка планирует продолжить работы по благоустройству территории.
Добавим, что в парке занимаются ребята из местной спортшколы. Зимой здесь проходит «Лыжня России», а в другие времена года различные праздники.