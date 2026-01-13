В Новокузнецке по делу о гибели девяти младенцев задержали главврача больницы

Задержаны главврач и исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Новокузнецкой городской клинической больницы №1.

В зависимости от роли каждого они подозреваются в халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч.3 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает Следком РФ.

— По версии следствия, с 4 по 12 января 2026 года вследствие ненадлежащего исполнения подозреваемыми своих должностных и профессиональных обязанностей при организации и оказании медицинской помощи в Новокузнецком родильном доме № 1 скончались девять новорожденных, которые родились с 1 декабря 2025 года по 12 января 2026 года, — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

В рамках расследования уголовного дела уже допрошены потерпевшие и свидетели, изъята медицинская, кадровая и иная документация, представляющая интерес для следствия, а также носители электронной информации. Назначено девять комиссионных судебно-медицинских экспертиз. Следователи продолжают работу по сбору доказательственной базы.

Добавим, что в Кузбасс прибыла комиссия для расследования смертей младенцев под руководством главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Аллы Самойлово. Она оценит работу службы родовспоможения в регионе. В состав комиссии вошли специалисты НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета. Специалисты изучают истории болезней, организацию оказания медицинской помощи беременным женщинам и новорожденным, написал глава Кузбасса в своем телеграм-канале.

Напомним, в новогодние праздники массовая гибель новорождённых произошла в одном из роддомов Кемеровской области.