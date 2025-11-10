В новом Доме молодежи создадут дополнительные пространства для творчества и профориентации

По инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова средства на эти цели предусмотрены в республиканском и федеральном бюджетах.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» в 2026 году планируется отремонтировать третий этаж и подвальные помещения здания.

Карелия во второй раз одержала победу на Всероссийском конкурсе «Регион для молодых», что позволило привлечь в республику свыше 108 миллионов рублей на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики.

Подготовка конкурсной заявки была организована по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова. Управление по молодёжной политике республики разработало её в сотрудничестве с представителями молодежного актива, некоммерческими организациями и молодежными центрами. Значимую роль в успехе сыграла системная работа Правительства республики по поддержке молодежных инициатив.

В этом году современный Дом молодежи в Петрозаводске, реконструкцию которого проводили по программе «Регион для молодых», начнет свою работу. На следующий год запланирован ремонт третьего этажа и подвальных помещений здания. На эти цели направят 49,9 млн рублей из федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».

— Мы планомерно движемся к цели — созданию центра притяжения для всей молодёжи Карелии. Следующий этап станет важным шагом к наполнению Дома молодёжи новыми смыслами, — подчеркнул начальник Управления Алексей Бутенко.

Дизайн третьего этажа будет выдержан в единой концепции с уже отремонтированными помещениями. Здесь разместятся тематические пространства: карьеры, умений, творчества. Вспомогательные зоны получат современное и неформальное оформление. В коридоре организуют комфортную зону ожидания с озеленением и публичной библиотекой, включая полки для буккроссинга. В центральной части подвальных помещений будет создана площадка для стрелковых тренировок.

После завершения ремонтных работ общая площадь полезных помещений Дома молодежи превысит 960 кв. м, а вспомогательных — 760 кв. м. Его вместимость увеличится с 307 до 494 человек.

Сейчас Дом молодежи уже обрел завершенный внешний вид. В рамках проекта «Полоса отвода» на фасад здания нанесен мурал, который отражает новый молодежный бренд Карелии «Молодо-Северно». После открытия в Доме молодежи будут проводить мастер-классы, лекции, выставки и концерты. Новая площадка станет местом для самореализации, творчества и генерации идей.