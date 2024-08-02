В новом городском маршруте в Петрозаводске массово отменили рейсы

Несколько рейсов было отменено в маршруте 30.
В новом городском маршруте, недавно запущенном в Петрозаводске, будет отменено несколько рейсов.
Как уточнили в ПМУП «Городской транспорт», отмена рейсов связана с нехваткой водителей.
Часть рейсов будет отменена сегодня, 3 августа, а также 4, 5 и 6 числа. Начиная с 7 августа автобусы будут ходить по расписанию.
Какие именно рейсы будут отменены, уточнили в паблике ПМУП «Городской транспорт».
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