В новом городском маршруте в Петрозаводске массово отменили рейсы

Несколько рейсов было отменено в маршруте 30.

В новом городском маршруте, недавно запущенном в Петрозаводске, будет отменено несколько рейсов.

Как уточнили в ПМУП «Городской транспорт», отмена рейсов связана с нехваткой водителей.

Часть рейсов будет отменена сегодня, 3 августа, а также 4, 5 и 6 числа. Начиная с 7 августа автобусы будут ходить по расписанию.

Какие именно рейсы будут отменены, уточнили в паблике ПМУП «Городской транспорт».